Парковку у Ладожского вокзала закроют в первой декаде ноября

Ремонтные работы сделают недоступной для автомобилистов парковку на пандусе Ладожского вокзала в первой декаде ноября, рассказали 29 октября в Октябрьской железной дороге. После этого до конца стоянка будет работать в ограниченном режиме.

"Парковочное пространство, расположенное на пандусе Ладожского вокзала в Санкт-Петербурге, будет закрыто с 1 по 10 ноября 2024 года", — говорится в сообщении ОЖД.

Причиной закрытия станут работы по замене асфальтового покрытия. В дальнейшем, с 11 по 30 ноября, парковка будет доступна в ограниченном режиме с временным ограничением различных участков дороги.

В ОЖД попросили пассажиров заранее планировать маршрут и, в случае необходимости, пользоваться другими парковками.

Ранее в "Мостотресте" предупредили водителей о возможности гололедицы на путепроводах и переправах.

Фото: СПб-Главный / Telegram