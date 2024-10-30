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Новости 10:42

Задержанных накануне в Петербурге активистов "Общества.Будущее" отпустили из полиции

фото ЗакС политика Задержанных накануне в Петербурге активистов "Общества.Будущее" отпустили из полиции

Активисты "Общества.Будущее" были задержаны сотрудниками полиции в Петербурге вечером 29 октября при расклейке плакатов ко Дню памяти жертв политических репрессий, сообщили в Telegram-канале движения. 

Инцидент произошел в половину десятого вечера на Разъезжей улице. Как сообщили в соцсетях "Общества.Будущее", у активистов произошел конфликт с "маргинальным персонажем", который обвинил расклейщиков в непатриотических настроениях, использовал нецензурные выражения и применил к ним физическую силу. При этом в движении отметили, что прибывшая на место происшествия полиция задержала не вступившего в перепалку с активистами прохожего и даже не тех, с кем он спорил, а двоих сторонников "Общества.Будущее", находившихся рядом: Никиту Ваничева и Андрея Полукеева. 

Молодые люди были доставлены в 78-й отдел полиции. Как рассказал ЗАКС.Ру адвокат Алексей Калугин, обоих позже отпустили без составления протоколов, взяв с них объяснения. 

Напомним, 28 октября сотрудники полиции приходили в петербургский офис незарегистрированной партии "Рассвет", где проводилось мероприятие, приуроченное ко Дню памяти жертв политических репрессий. 

фото ЗАКС.Ру


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