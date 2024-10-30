Петербургские полицейские задержали судебного пристава по делу о взятке

Сотрудники экономической полиции Петербурга задержали судебного пристава одного из районных подразделений Ленинградской области по подозрению в получении взятки, сообщили 30 октября в пресс-службе региональном ГУ МВД.

По версии следствия, 40-летняя сотрудница УФССП в мае 2023 якобы могла получить 160 тысяч рублей через посредника. В правоохранительных органах предполагают, что за эти деньги пристав должна была прекратить исполнительное производство в отношении некого мужчины и снять с него ограничения на выезд из страны.

Уголовное дело возбуждено сотрудниками Следственного комитета по ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Подозреваемую отпустили с подпиской о невыезде.

Напомним, 29 октября стало известно о том, что по делу о получении взятки был задержан сотрудник Северо-Западной электронной таможни. В том деле размер предполагаемой взятки составил 150 тысяч рублей.

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