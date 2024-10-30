С 2025 года прием в УФССП будет проходить только по предварительной записи

Начиная с 2025 года прием судебных приставов-исполнителей будет проходить только по предварительной электронной записи, заявила 30 октября замглавы ГУ ФССП по Петербургу Кристина Кашина на пресс-конференции в ТАСС. Она отметила, что переход к этой системе уже идет.

— Мы до конца года постепенно, планомерно переходим на полную электронную запись к судебному приставу-исполнителю, и со следующего года у нас прием будет осуществляться исключительно по предварительной электронной записи, также как и во всех других государственных органах. Это позволит и судебному приставу-исполнителю подготовиться к приему, и гражданину также спланировать время, — сообщила Кашина.

Представитель УФССП отметила, что сейчас управление получает сотни тысяч жалоб, ходатайств и обращений через портал Госуслуг. Подобная форма коммуникации, по ее словам, облегчает жизнь граждан, которым не приходится самостоятельно обращаться в службу. Ожидаемый переход на сугубо электронную запись Кашина также оценила положительно и заявила, что это позволит горожанам экономить время и в целом может повысить эффективность работы судебных приставов.

При этом сама электронная запись к приставам существует уже несколько лет, следует из слов Кашиной. "Просто мы максимально оттягивали, давали возможность петербуржцам приходить в любые приемные часы", — продолжила она и сослалась на невозможность предсказать возможность очередей при таком формате. Предварительная запись позволит оптимизировать процесс, полагает представитель службы.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру