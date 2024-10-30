На Троицкой площади почтили память жертв политический репрессий

В сквере на Троицкой площади в Петербурге прошла официальная траурная церемония в День памяти жертв политических репрессий, об этом 30 октября пишет MR7.ru.

Среди пришедших были различные петербургские государственные деятели, например, уполномоченная по правам человека в городе Светлана Агапитова и лидер фракции "Яблоко" в Законодательном собрании Петербурга Александр Шишлов.

Также на траурную церемонию приехали немецкие, польские и французские дипломаты и простые горожане.

Напомним, накануне Дня памяти жертв политических репрессий внимание петербургских полицейских привлекли активисты движения "Общество.Будущее", расклеивавшие плакаты к памятной дате. Вскоре после дачи объяснений задержанных активистов отпустили.

Фото: Павел Даиси/MR7