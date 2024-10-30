Глава СПЧ Фадеев считает, что в России нет политических репрессий

Глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что в стране на данный момент политических репрессий нет, об этом 30 октября пишет "Интерфакс" со ссылкой на его слова.

Он отметил, что в России есть определенные "санитарные меры", которые применяют к тем, кто в противостоянии с западными странами выступает на их стороне.

"Не дай бог нам всем на своей шкуре испытать, что такое политические репрессии. Репрессии в 37-38 году были, когда 740 тысяч человек было расстреляно, из них большая часть невинных людей. Мы до сих пор не знаем, сколько было расстреляно священников в 20–30-е годы. Вот это репрессии"", – сказал Фадеев.

Также глава СПЧ добавил, что ведомство продолжит работу по увековечиванию памяти жертв политических репрессий.

Напомним, что в Петербурге в сквере на Троицкой площади прошла официальная траурная церемония в День жертв политических репрессий.

Фото: пресс-служба СПЧ