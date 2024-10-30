Песков заявил, что в Кремле не обсуждают вопрос об ограничении продажи алкоголя

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в администрации главы государства не ведется дискуссия об ограничении продажи алкоголя в стране, об этом 30 октября пишут "РИА Новости" со ссылкой на слова чиновника.

"Наверное, у нас такой дискуссии не ведется в администрации президента… У нас были различные опыты на этот счет в нашей стране, я имею в виду в Советском Союзе. Опыт весьма красноречивый и очень легко поддается анализу", – сказал Песков.

Напомним, что депутат Государственной думы Султан Хамзаев поддержал предложение губернатора Вологодской области Георгия Филимонова об ограничении времени продажи алкогольной продукции в магазинах. Однако он отметил, что ограничения нужно вводить постепенно.

Фото: сайт Кремля