В музеях Петербурга решили не проводить ежегодные чтения имен репрессированных

Петербургские музеи решили не принимать участие в ежегодной церемонии "Хотелось бы всех поименно назвать" в День памяти жертв политических репрессий, об этом 30 октября пишет "РБК-Петербург" со ссылкой на учреждения.

Как рассказали в Музее Федора Достоевского, представители музея отправляли документы о проведении акции в комитет по социальной политике Петербурга, однако никакого ответа не получили.

В Музее Анны Ахматовой формат акции решили поменять и провести ее в онлайн-режиме. Представители музея заявили, что желающие могут прийти в сад учреждения и слушать онлайн.

Напомним, что в сквере на Троицкой площади в Петербурга прошла официальная траурная церемония в День памяти жертв политических репрессий.

Фото: ЗАКС.Ру