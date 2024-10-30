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Новости 16:20

ВТБ и Сбер заявили об исчерпании лимита по семейной ипотеке

фото ЗакС политика ВТБ и Сбер заявили об исчерпании лимита по семейной ипотеке

ВТБ и Сбер приостанавливают запись на сделки по семейной ипотеке с 31 октября, об этом 30 октября пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службы банков.

Причина приостановки записи в исчерпании лимита, который ранее выделило российское правительство на сделки по семейной ипотеке. В ВТБ отметили, что изменения временные.

"Ранее мы перераспределили значительную часть своего лимита другим игрокам, когда рынок де-факто был на пороге остановки выдач", – рассказали в ВТБ.

Также в банках добавили, что клиенты, которые ранее назначили сделки, смогут их провести без каких-либо ограничений. Возобновление работы по семейной ипотеке начнется тогда, когда правительство выделит новые лимиты по этой программе.

Фото: ЗАКС.Ру


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