ВТБ и Сбер заявили об исчерпании лимита по семейной ипотеке

ВТБ и Сбер приостанавливают запись на сделки по семейной ипотеке с 31 октября, об этом 30 октября пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службы банков.

Причина приостановки записи в исчерпании лимита, который ранее выделило российское правительство на сделки по семейной ипотеке. В ВТБ отметили, что изменения временные.

"Ранее мы перераспределили значительную часть своего лимита другим игрокам, когда рынок де-факто был на пороге остановки выдач", – рассказали в ВТБ.

Также в банках добавили, что клиенты, которые ранее назначили сделки, смогут их провести без каких-либо ограничений. Возобновление работы по семейной ипотеке начнется тогда, когда правительство выделит новые лимиты по этой программе.

Фото: ЗАКС.Ру