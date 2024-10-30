"Яблоко" предложило смягчить требования к кандидатам на выборах

На рассмотрение Заксобрания поступил разработанный фракцией "Яблоко" проект о смягчении требований к кандидатам на выборах, следует из данных на сайте городского парламента. Суть федеральной инициативы сводится к предоставлению возможности баллотироваться выдвиженцам, которые не смогли избавиться от банковских счетов за рубежом.

Сейчас при проведении федеральных и региональных выборов, выборов глав муниципальных районов и округов вкупе с выборами глав городских округов кандидаты должны избавиться от зарубежных счетов и отказаться от хранения за границей ценностей и денег. Закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" предписывает сделать это до подачи документов для регистрации на выборы.

В "Яблоке" считают, что закон не учитывает случаи, когда кандидаты не могут избавиться от зарубежных средств по независящим от них причинам. В пояснительной записке к проекту приводится пример с российскими инвесторами, которые из-за действия западных санкций лишены возможности управлять своей собственностью в иностранных государствах. Существующее требование приводит к нарушению их пассивного избирательного права, полагают авторы инициативы.

"Законопроектом предлагается внести <...> изменения, гарантирующие реализацию пассивного избирательного права кандидата, не имеющего возможности по независящим от его воли обстоятельствам выполнить требования", — говорится в пояснительной записке.

Юридическое управление аппарата ЗакСа не увидело в проекте противоречий действующему законодательству.

Ранее Заксобрание на пленарном заседании 23 октября отклонило в первом чтении сразу две инициативы "Яблока". Первая касалась рассмотрения поправок фракций к проекту бюджета, вторая — изменения регламента ЗакСа при проведении ежегодного отчета губернатора перед парламентариями.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру