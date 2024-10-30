На Малой Морской улице произошло ДТП с участием автобуса

В самом центре Петербурга произошло ДТП с участием автобуса, которое парализовало движение по Невскому проспекту и Малой Морской улице, об этом 30 октября пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу СПб ГУП "Пассажиравтотранс".

По предварительной информации, у водителя белого автобуса ухудшилось самочувствие, из-за чего автобус перегородил путь на Малой Морской улице. Сейчас пробка растянулась до Садовой улицы.

Как рассказали в Пассажиравтотрансе, пострадавших в ДТП среди пассажиров автобуса нет. В пресс-службе прокуратуры города сообщили, что ведомство проводит проверку по факту произошедшего.

Напомним, что в выходные, 27 октября, на площади Восстания произошло ДТП с участием рейсового автобуса, в результате которого пострадали десять человек.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга