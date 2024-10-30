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Новости 19:48

Пользователям "Госуслуг" порекомендовали перейти с почты Gmail на любую другую

фото ЗакС политика Пользователям "Госуслуг" порекомендовали перейти с почты Gmail на любую другую

Пользователям портала "Госуслуги", у которых аккаунт зарегистрирован через почту Gmail, рекомендуют сменить почтовый ящик, об этом 30 октября пишет "Фонтанка.ру".

Как отмечается в сообщении портала, "Госуслуги" не могут дать гарантию, что услуга СМС-подтверждения будет работать штатно у пользователей с аккаунтами, привязанных к Gmail, так как компания Google эту функцию начала ограничивать.

При выборе другого почтового сервиса "Госуслуги" предлагают воспользоваться, например, почтой от социальной сети "ВКонтакте".

Напомним, что в Петербурге упростили процедуру выдачи парковочных разрешений. С конца сентября горожане могут сделать это через портал "Госуслуги".

Фото: unsplash.com


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