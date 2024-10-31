Кратковременные дожди с мокрым снегом ожидаются в Петербурге 31 октября

Сегодня в Северной столице день начнётся под воздействием тыловой части уходящего циклона, а к вечеру регион встретит новый фронт с Атлантики. В таких условиях прогнозируется облачная погода с прояснениями и кратковременными дождями, которые местами могут переходить в мокрый снег, сообщил 31 октября ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха в городе составит +4…+6 градусов, в Ленинградской области – от +2 до +7 градусов. Ветер сначала северо-западный, затем сменится на юго-западный со скоростью 4-9 м/с. Давление продолжит снижаться, опускаясь до 750 мм рт. ст., что ниже средней нормы.

В пятницу ожидаются дожди, к вечеру переходящие в мокрый снег при температуре +3…+5 градусов.

фото: ЗАКС.Ру