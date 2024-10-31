Беглов рассказал о завершении реконструкции освещения у "Приморской"

На Васильевском острове завершили реконструкцию освещения в квартале у метро "Приморская", сообщила 31 октября пресс-служба Смольного.

Губернатор города Александр Беглов отметил, что создание комфортной и безопасной городской среды — один из приоритетов развития Петербурга. Сейчас 56% уличных фонарей города — это экономичные светодиоды, установленные на улицах, в парках и дворах.

Проект модернизации охватил три жилых массива между улицами Наличной, Уральской, проспектом КИМа и улицей Одоевского. Специалисты "Ленсвета" установили 480 новых светильников, включая освещение рядом с образовательными учреждениями, поликлиникой и Академией ледовых видов спорта "Динамо".

На 18 детских и спортивных площадках смонтировали 30 светодиодных прожекторов, а для электроснабжения проложено 17 километров кабеля. За последние годы освещение обновили на 25 объектах Василеостровского района, а в этом году завершат работы на улице Беринга.

Напомним, что вчера, 30 октября на свое место в Мариинском дворце вернулись отреставрированные мраморные собаки. Для их открытия приехали Беглов и председатель городского парламента Александр Бельский.

фото пресс-службы Смольного