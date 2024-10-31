Движение электросамокатов по тротуарам хотят запретить с 2031 года

В России могут запретить движение электросамокатов по тротуарам с 2031 года, сообщают "Известия" со ссылкой на протокол совещания Минтранса РФ.

Властители обсудили возможные изменения для средств индивидуальной мобильности (СИМ), отметив, что к 2031 году городам предстоит создать инфраструктуру для движения самокатов. Законопроект с поправками запланировано подготовить к апрелю следующего года, учитывая мнения представителей бизнеса.

Источник, участвовавший в совещании, сообщил, что отсрочка до 2031 года позволит муниципалитетам развивать велоинфраструктуру. После введения запрета самокаты смогут двигаться по велодорожкам, а при их отсутствии — по проезжей части.

Также обсуждалось повышение минимального возраста для использования самокатов с 14 до 16 лет, при этом для подростков младшего возраста планируют разрешить передвижение на СИМ только в жилых зонах. Кроме того, Минпромторг займется маркировкой электросамокатов, а МВД — их регистрацией.

Напомним, что в сервисах кикшеринга планируется провести эксперимент - с помощью биометрических технологий будут предотвращать случаи несанкционированного использования самокатов.

фото: ЗАКС.Ру