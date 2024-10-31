Новый бизнес-центр за 1,4 млрд рублей может появиться рядом с "Фрунзенской"

Строительно-инвестиционная компания из России намерена вложить 1,4 млрд рублей в строительство восьмиэтажного бизнес-центра у метро "Фрунзенская" и продать проект одному или нескольким инвесторам.

Как сообщают "Ведомости Северо-Запад" 31 октября, ссылаясь на главу департамента продаж Максима Турту, общая площадь бизнес-центра составит 6966 кв. м, из которых около 4000 кв. м будут выставлены на продажу. Завершение строительства планируется к концу 2026 года.

Компания рассматривает несколько вариантов реализации проекта: продажу здания после его завершения, либо продажу земли с разрешением на строительство и дальнейшее возведение здания "под ключ".

В случае частичной реализации компания готова продавать офисные помещения поэтажно или отдельными блоками и планирует завершить продажи в течение двух лет.

фото: ЗАКС.Ру