Бельский рассказал о своей новой собаке

Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский поделился с ЗАКС.Ру подробностями о своем новом питомце. На днях мы рассказывали, что у председателя парламента появилась собака. Оказалось, что это самоед по кличке Симба.

- Нам подарили на день рождения старшей дочери, а дети его назвали Симба, потому что у них такая ассоциация была, что он маленький, пушистый. Им показалось, что он похож. Но в принципе он подрос достаточно серьезно и оправдывает свое имя, - поделился председатель Бельский.

Самоеды обычно могут достигать 60 сантиметров в холке. Выделяющейся особенностью этой порода считается обильная, мягкая и густая шерсть, а также их характер. Принято считать, что они добрые, игривые и человеколюбивые.

По словам Бельского, вешать предупреждающую табличку на участок, которую владельцы больших питомцев будут обязаны размещать после принятия закона о правилах содержания собак, он не будет.

- Наш участок находится внутри поселения - там не надо. Он пока там и обитает, слава богу. Но иногда я хожу с ним гулять. Беру поводок и… - рассказал Бельский.

Депутат отметил, что у него также есть маленький старенький пудель. До недавнего времени было известно лишь то, что у Бельского есть черепашка, которая периодически теряется на территории участка.

Напомним, законопроект о правилах содержания собак начали рассматривать в парламенте в начале октября. Инициатива предусматривает штрафы для владельцев собак, например, за выгул питомца без поводка. Подробнее о законопроекте и о питомцах лидеров фракций в парламенте - в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру