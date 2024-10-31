На комика Данилу Поперечного* составили протокол о дискредитации армии

В Тверской районный суд Москвы поступил протокол в отношении комика Данилы Поперечного* по статье о дискредитации армии (20.3.3 КоАП РФ), сообщает ТАСС.

Административное дело было зарегистрировано 31 октября. Дата заседания пока не назначена.

Из карточки дела следует, что протокол на Поперечного* составили в отделе МВД России по Тверскому району Москвы. Что именно стало причиной претензий правоохранителей - не уточняется.

Напомним, Минюст внес Данилу Поперечного* в реестр иностранных агентов 14 июня 2024 года. Тогда ведомство в том числе сообщало, что комик распространял сведения, направленные формирование негативного образа российской армии.

*Минюст внес Данилу Поперечного в список иностранных агентов

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