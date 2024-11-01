Беглов поздравил судебных приставов с профессиональным праздником

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил с Днем судебного пристава сотрудников и ветеранов Управления Федеральной службы судебных приставов по Петербургу, об этом 1 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

Как отметил Беглов, в этом году праздник отмечают 15-й раз. В этот день 147 лет назад император Александр II подписал указ о создании института судебных приставов, поэтому именно в Петербурге начинается история этой службы.

"Петербургские судебные приставы с честью продолжают дело предшественников. Благодаря принципиальности и твердому следованию духу и букве Закона, широкому применению технических средств сотрудники Управления добились значительных успехов в обеспечении выполнения судебных решений", – заявил губернатор.

Также, по словам Беглова, уверенность россиян в справедливости и эффективности государственных институтов как раз зависит от профессионализма и верности долгу судебных приставов. В конце он пожелал сотрудникам службы здоровья, оптимизма и новых успехов.

Фото: ЗАКС.Ру