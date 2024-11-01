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Новости 11:17

На строящейся станции метро "Юго-Западная" установили каркас стеклянного купола

фото ЗакС политика На строящейся станции метро "Юго-Западная" установили каркас стеклянного купола

Над вестибюлем строящейся станции петербургского метрополитена "Юго-Западная" монтируют купол внутреннего атриума инженерного центра метро, об этом 1 ноября сообщили в Telegram-канале "Подземник".

Сейчас специалисты заканчивают сборку каркаса. Конструкция будет установлена на основание, которое крепят к обвязочной балке.

Напомним, что губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что строительные работы на станции оранжевой ветки городского метрополитена "Горный институт" закончат в декабре 2024 года.

Кроме этого, в 2025 году планируют открыть станции "Казаковская" и "Путиловская".

Фото: Telegram-канал "Подземник"


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