На строящейся станции метро "Юго-Западная" установили каркас стеклянного купола

Над вестибюлем строящейся станции петербургского метрополитена "Юго-Западная" монтируют купол внутреннего атриума инженерного центра метро, об этом 1 ноября сообщили в Telegram-канале "Подземник".

Сейчас специалисты заканчивают сборку каркаса. Конструкция будет установлена на основание, которое крепят к обвязочной балке.

Напомним, что губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что строительные работы на станции оранжевой ветки городского метрополитена "Горный институт" закончат в декабре 2024 года.

Кроме этого, в 2025 году планируют открыть станции "Казаковская" и "Путиловская".

Фото: Telegram-канал "Подземник"