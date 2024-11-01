Проект Рябоконя об указании наценки на товар поступил на рассмотрение ЗакСа

Законодательное собрание рассмотрит проект о введении обязательного указания величины наценки на социально значимые продовольственные товары, следует из данных на сайте городского парламента. Автором федеральной инициативы выступил зампред бюджетно-финансового комитета Андрей Рябоконь ("Единая Россия").

Проект направлен на внесение поправок в текст закона "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации". Суть его сводится к тому, чтобы обязать торговцев указывать в ценниках процент наценки на социально значимый товар.

"Данная мера повысит прозрачность ценообразования на социально значимые товары, обеспечит возможность контроля со стороны граждан за ценообразованием, поможет выявить случаи установления продавцами необоснованно высокой (выше среднерыночной) наценки, и ускорит реакцию со стороны надзорных органов", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Реализация предложенной меры позволит "упредить случаи спекулятивного роста цен" и, в то же время, снизит общественное недовольство в случаях, если подорожание имеет объективные причины, полагает Рябоконь.

О разработке проекта депутат сообщал еще в минувшем апреле.

Перечень социально значимых продовольственных товаров был утвержден постановлением правительства в 2010 году. В него входят, в частности, куриные яйца, сливочное и подсолнечное масло, сахар-песок, черный чай, хлеб, картофель, морковь, яблоки, замороженная рыба и ряд других продуктов, в том числе говядина, свинина и баранина (кроме бескостного мяса) и куры (кроме окорочков).

Ранее стало известно о том, что сливочное масло в Петербурге за год прибавило в стоимости до 70 %. В целом по России масло подорожало за год на 24 %, сообщал накануне ТАСС.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру