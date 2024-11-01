Подведены итоги конкурса на лучшую организацию работ по развитию физкультуры в МО

Состоялось подведение итогов конкурса на лучшую организацию работ по развитию физической культуры и массового спорта на уровне муниципалитетов в Петербурге, об этом 1 ноября сообщили в Совете муниципальных образований города.

Первое место среди муниципалитетов в организации работ в развитии физической культуры и спорта на территории МО получили МО "Город Петергоф" и МО "Васильевский". Лучшими в организации спортивного мероприятия стали МО "№65" и опять Петергоф.

Муниципалитетами с лучшей организацией спортивного досуга для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями стали МО "Город Зеленогорск" и МО "Южно-Приморский". Лучший спортивный объект соорудили в МО "Горелово" и опять в Зеленогорске, а лучшим организатором по содействию реализации комплекса "Готов к труду и обороне!" стал МО "Лахта-Ольгино".

Как отметили в Совете, муниципалитеты представили настолько значимые и креативные спортивные проекты, что жюри пришлось делить почетные награды между несколькими участниками.

Презентация проектов и их защита прошли в стенах Государственного музея спорта, предоставившего гостям не только площадку для мероприятия, но и экскурсию.

Организаторы выразили признательность коллегам за их профессиональный вклад и обмен опытом, а также членам жюри за их экспертную работу.

Фото: Совет муниципальных образований Петербурга