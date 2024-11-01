Муниципал
ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Муниципал 12:50

Подведены итоги конкурса на лучшую организацию работ по развитию физкультуры в МО

фото ЗакС политика Подведены итоги конкурса на лучшую организацию работ по развитию физкультуры в МО

Состоялось подведение итогов конкурса на лучшую организацию работ по развитию физической культуры и массового спорта на уровне муниципалитетов в Петербурге, об этом 1 ноября сообщили в Совете муниципальных образований города.

Первое место среди муниципалитетов в организации работ в развитии физической культуры и спорта на территории МО получили МО "Город Петергоф" и МО "Васильевский". Лучшими в организации спортивного мероприятия стали МО "№65" и опять Петергоф. 

Муниципалитетами с лучшей организацией спортивного досуга для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями стали МО "Город Зеленогорск" и МО "Южно-Приморский". Лучший спортивный объект соорудили в МО "Горелово" и опять в Зеленогорске, а лучшим организатором по содействию реализации комплекса "Готов к труду и обороне!" стал МО "Лахта-Ольгино".

Как отметили в Совете, муниципалитеты представили настолько значимые и креативные спортивные проекты, что жюри пришлось делить почетные награды между несколькими участниками.

Презентация проектов и их защита прошли в стенах Государственного музея спорта, предоставившего гостям не только площадку для мероприятия, но и экскурсию.

Организаторы выразили признательность коллегам за их профессиональный вклад и обмен опытом, а также членам жюри за их экспертную работу. 

Фото: Совет муниципальных образований Петербурга


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
МО Васильевский
Пока еще нет голосов...
МО Горелово
Пока еще нет голосов...
МО Город Зеленогорск
Пока еще нет голосов...
МО Город Петергоф
Пока еще нет голосов...
МО Лахта-Ольгино
Пока еще нет голосов...
МО Южно-Приморский
Пока еще нет голосов...
МО №65




Новости1 ноября
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама