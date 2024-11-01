Самолет рейсом "Петербург – Алма-Аты" экстренно приземлился в Москве

Самолет аваикомпании "Россия" из Петербурга в Алма-Аты экстренно приземлился в московском аэропорту Шереметьево, об этом 1 ноября пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Как рассказали в авиакомпании, самолет "России" совершил посадку в Шереметьево по технической причине, а именно из-за подозрения на течь топлива. Сейчас самолет отстранен от полета, его осматривают специалисты.

Утром в пятницу, 1 ноября, из Москвы в Алма-Аты вылетел запасной самолет. Уточняется, что пассажирам предоставили все необходимое.

Напомним, что в начале октября в Турции перевернулся автобус с туристами, которые ехали в аэропорт на рейс в Петербург.

Фото: ЗАКС.Ру