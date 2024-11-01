Цивилев предложил поощрять студентов бесплатным посещением бань за уборку улиц зимой

Депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев ("Единая Россия") предложил поощрять студентов, которые будут помогать коммунальным службам в уборке зимой, об этом 1 ноября он написал в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, городские СМИ писали, что штат дворников и мезанизаторов в Петербурге перед зимним сезоном укомплектован лишь на 75%, поэтому власти Петербурга хотят привлекать студентов к уборке. Ранее об этом же говорил председатель комитета по благоустройству Василию Пониделко.

Цивилев отмечает, что речь идет только об уборке в пиковые периоды. В связи с этим депутат предложил председателю комитета по благоустройству Пониделко поощрять студентов билетами в Мариинский театр, филармонию и на матчи СКА и "Зенита".

Кроме этого, он предложил дать возможность студентам, в качестве поощрения, бесплатно посещать городские общественные бани. По словам Цивилева, это поможет в профилактике респираторных заболеваний.

Фото: ЗАКС.Ру