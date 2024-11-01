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Новости 15:49

Цивилев предложил поощрять студентов бесплатным посещением бань за уборку улиц зимой

фото ЗакС политика Цивилев предложил поощрять студентов бесплатным посещением бань за уборку улиц зимой

Депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев ("Единая Россия") предложил поощрять студентов, которые будут помогать коммунальным службам в уборке зимой, об этом 1 ноября он написал в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, городские СМИ писали, что штат дворников и мезанизаторов в Петербурге перед зимним сезоном укомплектован лишь на 75%, поэтому власти Петербурга хотят привлекать студентов к уборке. Ранее об этом же говорил председатель комитета по благоустройству Василию Пониделко.

Цивилев отмечает, что речь идет только об уборке в пиковые периоды. В связи с этим депутат предложил председателю комитета по благоустройству Пониделко поощрять студентов билетами в Мариинский театр, филармонию и на матчи СКА и "Зенита".

Кроме этого, он предложил дать возможность студентам, в качестве поощрения, бесплатно посещать городские общественные бани. По словам Цивилева, это поможет в профилактике респираторных заболеваний.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Пониделко Василий Анатольевич
Цивилев Алексей Николаевич 




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