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Новости 16:18

В ГАТИ сообщили о подготовке к борьбе с наледью и снегом в Петербурге

фото ЗакС политика В ГАТИ сообщили о подготовке к борьбе с наледью и снегом в Петербурге

В Петербурге начинают готовиться к наледи и снегу, которые, по словам синоптиков, придут в город уже в эти выходные, об этом 1 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

Как рассказали в государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга, превентивная борьба с наледью и снегом начнется, чтобы погодные условия доставляли наименьшие неудобства горожанам.

Также в ГАТИ отметили, что территории дворов тоже обработают противогололедными средствами. Сотрудники жилищных агентств должны будут до 3 ноября посыпать все пешеходные дорожки, подходы к парадным и контейнерным площадкам специальными средствами.

Отмечается, что в 2023 году такую схему борьбы с наледью уже пробовали и она показала высокий результат.

Напомним, что ранее председатель комитета по благоустройству Петербурга Василий Пониделко сообщил, что штат дворников и механизаторов в городе укомплектован на 75% перед зимним сезоном.

Фото: ЗАКС.Ру


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