В комтрансе рассказали, как будет работать транспорт в ноябрьские праздники

Комитет по транспорту Петербурга и СПб ГКУ "Организатор перевозок" рассказали, каким будет график работы у общественного транспорта в рабочую субботу и выходные воскресенье и понедельник, об этом 1 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

Как рассказали в комитете, в пятницу, 1 ноября, наземный транспорт в Петербурге будет работать по графику обычного буднего дня, в рабочую субботу, 2 ноября, – по графику пятницы. В выходные дни, то есть 3 и 4 ноября, наземный транспорт будет ходить по графику воскресенья.

Петербургский метрополитен в пятницу и субботу, 1 и 2 ноября, будет работать по графику будних дней, а в воскресенье и понедельник, 3 и 4 ноября, – по графику выходных дней.

Изменения коснутся и пригородных электричек, которые 1 ноября ездят, как в четверг; 2 ноября будут ездить, как в пятницу; 3 ноября – как в субботу, а 4 ноября – как в воскресенье.

Напомним, что в России неделя с 28 ноября по 3 ноября шестидневная, так как за субботу, 2 ноября, граждане отдыхали во время майских праздников.

Фото: ЗАКС.Ру