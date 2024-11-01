В Петербурге могут увеличить штрафы за безбилетный проезд

Размер штрафов за неоплату проезда в городском общественном транспорте может увеличиться до полутора тысяч рублей, следует из проекта поправок в закон "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге". Документ опубликован 1 ноября на сайте Смольного для прохождения антикоррупционной экспертизы.

Также до полутора тысяч рублей могут вырасти штрафы за перевозку в общественном транспорте детей без оплаты проезда.

Помимо этого, проектом предусмотрено увеличение взысканий за пользование общественным транспортом без документов о праве на льготный и бесплатный проезд или перевозку детей без подобных документов, а также за неоплату габаритного багажа. Во всех трех случаях сумму штрафа планируется увеличить до одной тысячи рублей.

Сейчас сумма штрафа за неоплаченные проезд или провоз багажа равняется 500 рублям.

Ранее стало известно, что судебные приставы взыскали в Петербурге 670 млн рублей в качестве штрафов за нарушения правил дорожного движения.

Фото: ЗАКС.Ру