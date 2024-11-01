Бельский предложил учитывать уборку улиц в зачёт практики студентам Петербурга

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский подумал над тем, как можно поощрять студентов за уборку улиц, об этом 1 ноября он написал в своем Telegram-канале.

Ранее на этот счет высказался депутат петербургского парламента Алексей Цивилев. Он предложил председателю комитета по благоустройству Василию Пониделко поощрять студентов билетами в Мариинский театр, филармонию и на матчи СКА и "Зенита", а также бесплатно пускать в городские бани.

По словам спикера ЗакСа, студотряды интересовало, может ли уборка улиц в Петербурге идти в зачет практики. Бельский пообещал, что город обсудит такую возможность с петербургскими вузами.

"Согласен, идея разумная. Город обсудит этот момент с вузами, предложит заключить соглашения", – написал депутат.

Также, по мнению Бельского, кому-то из ребят по итогу может понравиться сфера ЖКХ, и они свяжут с ней свое будущее.

Фото: ЗАКС.Ру