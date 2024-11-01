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Новости 18:54

В Госдуме заявили, что российские ведомства не причастны к сбоям в работе Steam

фото ЗакС политика В Госдуме заявили, что российские ведомства не причастны к сбоям в работе Steam

В Государственной думе прокомментировали проблемы с доступом к цифровой платформе для покупки игр Steam у российских пользователей, об этом 1 ноября пишет ТАСС со ссылкой на слова главы комитета нижней палаты по информационной политике Антона Горелкина.

По словам депутата, проблемы с доступом у пользователей не находятся в зоне ответственности российских ведомств, этим должен заниматься сам сервис Steam.

Также он добавил, что никакого вмешательства в работу платформы со стороны Роскомнадзора нет. Он заявил, что некоторые пользователи смогли решить проблему, поменяв язык интерфейса.

Стоит отметить, что ранее на территории России уже фиксировались сбои в работе платформы. Также РКН ранее интересовался страницам на площадке, однако сервис оперативно их удалял.

Фото: pixabay


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