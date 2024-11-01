КГИОП заявил о незаконности сноса окон в доме Долгополова

Проведение работ по демонтажу исторических окон в доходном доме М. А. Долгополова незаконно, заявили в комитете по госконтролю, использованию и охране памятников 1 ноября. В КГИОП отметили, что обратились в УМВД по Василеостровскому району с заявлением о возможности уничтожения памятника культурного наследия (ч. 1 ст. 243 УК РФ).

В комитете заявили, что не выдавали письменного разрешения на проведение работ.

Ранее градозащитники сообщили о возможности сноса исторических окон в здании, имеющем статус регионального памятника. Специалисты КГИОП выехали на место, где зафиксировали проведение самовольных работ. Управляющую компанию и администрацию Василеостровского района предупредили о недопустимости работ без разрешительной документации и потребовали их прекратить, рассказали в комитете.

"Рассматривается вопрос об обеспечении исполнения обязательных требований в области охраны объектов культурного наследия в судебном порядке", — говорится в сообщении комитета.

Доходный дом Долгополова на 8-й линии Васильевского острова, 31, был построен в 1910-1911 годах архитектором Вильгельмом Ивановичем Ван-дер-Гюхтом в стиле модерн. В реестр объектов культурного наследия здание было внесено распоряжением КГИОП в 2022 году.

Ранее активисты вставали на защиту окон в доходном доме П. П. Геринга на Большом проспекте Васильевского острова.

Фото: kgiop.gov.spb.ru