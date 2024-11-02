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Новости 10:17

На "Госуслугах" заработала регистрация владельцев каналов с 10 тысячами подписчиков

фото ЗакС политика На "Госуслугах" заработала регистрация владельцев каналов с 10 тысячами подписчиков

На портале "Госуслуги" заработала регистрация владельцев каналов и страниц, у которых больше 10 тысяч подписчиков, об этом 1 ноября сообщили в пресс-службе Минцифры.

После того, как владелец добровольно идентифицирует канал или страницу, он будет включаться Роскомнадзором в специальный перечень. Регистрация доступная для физических и юридических лиц, ИП, граждан России и иностранцев с учетной записью.

Также в ведомстве напомнили порядок действий при регистрации. Сначала владельцы каналов и страниц должны отправить минимальный объем сведений о себе и канале, заявке присваивают уникальный номер и в течение десяти дней РКН примет решение о включении канала в перечень.

Напомним, что в Государственной думе заявили, что Роскомнадзор не причастен к сбоям в работе цифровой платформе для покупки игр Steam у российских пользователей.

Фото: unsplash


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