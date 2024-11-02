Беглов почтил память худрука Петербургской филармонии Юрия Темирканова

Губернатор Петербурга Александр Беглов почтил память почетного гражданина города и художественного руководителя Санкт-Петербургской академической филармонии Юрия Темирканова, об этом 2 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

Темирканов скончался в прошлом году 2 ноября на 85-м году жизни, до конца жизни он работал главным дирижером Академического симфонического оркестра и художественным руководителем Петербургской филармонии. В годовщину его смерти глава города возложил цветы на могилу дирижера на Комаровском кладбище.

"Более тридцати пяти лет он был сердцем и душой Петербургской филармонии. Он был хранителем российской культуры, ее послом во всем мире", – сказал Беглов.

Также губернатор отметил, что петербуржцы навсегда сохранят память о Юрии Темирканове и его вкладе не только в российскую, но и в мировую музыку.

Фото: сайт Петербургской филармонии