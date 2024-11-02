ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 10:47

Беглов почтил память худрука Петербургской филармонии Юрия Темирканова

фото ЗакС политика Беглов почтил память худрука Петербургской филармонии Юрия Темирканова

Губернатор Петербурга Александр Беглов почтил память почетного гражданина города и художественного руководителя Санкт-Петербургской академической филармонии Юрия Темирканова, об этом 2 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

Темирканов скончался в прошлом году 2 ноября на 85-м году жизни, до конца жизни он работал главным дирижером Академического симфонического оркестра и художественным руководителем Петербургской филармонии. В годовщину его смерти глава города возложил цветы на могилу дирижера на Комаровском кладбище.

"Более тридцати пяти лет он был сердцем и душой Петербургской филармонии. Он был хранителем российской культуры, ее послом во всем мире", – сказал Беглов.

Также губернатор отметил, что петербуржцы навсегда сохранят память о Юрии Темирканове и его вкладе не только в российскую, но и в мировую музыку.

Фото: сайт Петербургской филармонии


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




Новости2 ноября
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама