Бельский рассказал, сколько заплатят студентам за уборку улиц Петербурга

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский рассказал 2 ноября в своем Telegram-канале, сколько будут платить студентам за уборку улиц города.

По словам депутата, за четыре часа работы студентам заплатят тысячу рублей. Если молодой человек решил поработать больше часов, то сумма повышается.

Также парламентарий добавил, что студент может поработать пару дней в месяц, а может встать в ежедневный график и выйти на полноценную зарплату. Бельский отметил, что график работы зависит исключительно от ребят и от их нагрузки в вузе.

Напомним, что студотряды интересовало, может ли уборка улиц в Петербурге идти в зачет практики. Бельский пообещал, что город обсудит такую возможность с петербургскими вузами.

Фото: ЗАКС.Ру