В новогодние праздники Петербург и Москву свяжут дополнительные "Сапсаны"

Между Петербургом и Москвой запустят дополнительные поезда "Сапсан" на время новогодних праздников, об этом 2 ноября сообщили в пресс-службе РЖД.

Дополнительные "Сапсаны" будут курсировать ежедневно с 28 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Из Москвы дополнительные поезда отправятся в 11:30 и в 11:40, а из Петербурга в 11:00 и 11:10.

Сейчас билеты на все поезда уже доступны в продаже.

Напомним, что поздно вечером в четверг, 31 октября, в Подпорожском районе Ленинградской области загорелся пассажирский двухэтажный поезд маршрутом "Петрозаводск – Москва".

Фото: ЗАКС.Ру