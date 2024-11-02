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Новости 14:17

"Метрострой" хочет провести уборку на "Театральной" до конца 2024 года

фото ЗакС политика "Метрострой" хочет провести уборку на "Театральной" до конца 2024 года

Компания "Метрострой Северной столицы" ищет подрядчика для уборки на строящейся станции петербургского метрополитена "Театральная", об этом информация появилась на сайте госзакупок еще в середине недели.

Речь идет о послестроительной уборке на станции. Стоимость работ превышает 2 млн рублей. Также в закупке уточняется, что услуги по уборке должны быть выполнены до 30 декабря 2024 года.

При этом стоит отметить, что разрешение на строительство станции действует до декабря 2025 года. 

Напомним, что губернатор Петербурга Александр Беглов пообещал, что строительные работы на станции метро "Горный институт" собираются закончить до конца 2024 года.

Фото: ЗАКС.Ру


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