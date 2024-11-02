Скорость электросамокатов в Петербурге понизили из-за снегопада

В Петербурге ограничили скорость езды на электросамокатах из-за снегопада, об этом 2 ноября сообщили в пресс-службе СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга".

Кикшеринговые компании понизили допустимую скорость электросамокатов до 15 км/ч. Как рассказали в центре, из-за непогоды на таком средстве передвижения можно потерять управление.

Также в центре напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными.

Напомним, что в Петербурге 2 ноября обещали не только ветер и низкую температуру воздуха, но и снегопад.

Фото: ЗАКС.Ру