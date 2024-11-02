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Новости 15:47

Горелкин: Каналам из соцсетей вне реестра РКН не нужно проходить индентификацию

фото ЗакС политика Горелкин: Каналам из соцсетей вне реестра РКН не нужно проходить индентификацию

Заместитель главы комитета Государственной думы по информполитике Антон Горелкин заявил, что блогеры, которые управляют страницами в соцсетях, не зарегистрированных в Роскомнадзоре, не обязаны проходить процедуру идентификации, об этом депутат 2 ноября написал в своем Telegram-канале.

По словам Горелкина, идентификация нужна только тем каналам, которые находятся в соцсетях из реестра РКН, то есть Twitch, LiveJournal, Yappy, YouTube, Telegram, Likee, Pinterest, RuTube, TikTok, Дзен, ВКонтакте, Одноклассники и Пикабу.

Напомним, что мессенджер Telegram и видеохостинг Rutube будут отмечать каналы, которые прошли верификацию в Роскомнадзоре.

Фото: pixabay


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