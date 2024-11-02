В Петербурге коммунальщики вышли на первую уборку снега в этом сезоне

Петербургские коммунальщики вышли на первую в этом сезоне уборку снега, об этом 2 ноября написал вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин в своем Telegram-канале.

Чиновник рассказал, что сейчас внутриквартальные территории Петербурга убирают 3,4 тысячи дворников и 775 механизаторов. Улицы и проспекты убирают 650 единиц специальной техники и 900 специалистов ручного труда.

Также Разумишкин отметил, что особое внимание уделяется пешеходным переходам и тротуарам, так как снег тает, а вода должна уходить, поэтому специалисты следят за патрубками и колодцами.

Напомним, что в Петербурге ограничили скорость езды на электросамокатах до 15 км/ч из-за снегопада.

Фото: ЗАКС.Ру