Доцента СПбГЭУ оштрафовали за плакаты у Соловецкого камня

Петроградский районный суд Петербурга оштрафовал Лику Дьячкину на 6 тысяч рублей за демонстрацию запрещенной символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП) у Соловецкого камня на Троицкой площади, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга 2 ноября. Всего на Дьячкину было составлено три протокола по этой статье. За каждый штраф составил 2 тысячи рублей. Дьячкина — доцент кафедры финансов СПбГЭУ.

Согласно материалам дела, Дьячкина посещала монумент жертвам политических репрессий трижды: 4, 9 и 17 октября. Там она оставляла листы формата А4 с текстом, в котором упоминался Алексей. Какой именно — в пресс-службе судов не уточнили. С протоколами Дьячкина не согласна.

"Таким образом, доцент кафедры финансов одного из вузов нашего города Дьячкина осуществила публичные действия, направленные на демонстрирование атрибутики и символики экстремистских организаций" - сообщили в пресс-службе судов.

На днях в Петербурге вынесли приговор мужчине, который в интернете оставил негативный комментарий в адрес лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Его признали виновным в призывах к терроризму и назначили штраф 300 тысяч рублей.

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