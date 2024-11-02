С 15 декабря изменится расписание поезда между Петербургом и Калининградом

Поезда между Петербургом и Калининградом будут ходить по измененному расписанию с 15 декабря, об этом 2 ноября сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Поезд из Петербурга будет отправляться в 18:06, ранее он отправлялся в 10:03. А из Калининграда в 7:25 вместо 15:47.

Также в ОЖД напомнили, что поезд будет следовать по территории Литвы без посадки и высадки пассажиров. В каждом составе максимально может находиться 300 человек.

Кроме этого, с 15 декабря Калининград будет связан прямым сообщением с Мурманском. В расписании появится поезд между Мурманском и Псковом, часть вагонов которого на станции Дно будут прицеплять к поезду между Петербургом и Калининградом.

Напомним, что с 28 декабря между Петербургом и Москвой запустят дополнительные поезда "Сапсан" на время новогодних праздников.

Фото: ЗАКС.Ру