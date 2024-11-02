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Новости 19:46

Суд арестовал бизнесмена по делу о заказном убийстве у школы в Выборгском районе

фото ЗакС политика Суд арестовал бизнесмена по делу о заказном убийстве у школы в Выборгском районе

Октябрьский районный суд Петербурга 2 ноября арестовал предпринимателя Сергея Житковича, обвиняемого в попытке организации заказного убийства и посягательстве на мошенничество, сообщили в Объединенной пресс-службе судов города. Житкович пробудет в следственном изоляторе минимум до 20 декабря.

Согласно материалам следствия, Житкович вместе с другими фигурантами якобы хотел организовать покушение на адвоката Виктора Патрушева. В феврале 2024 года убийца, вероятно, по ошибке, застрелил водителя Патрушева возле школы в Выборгском районе. За это Житкович с сообщниками планировал заплатить исполнителю порядка 5 млн рублей. По версии следствия, Житкович со своим знакомым могли желать смерти Патрушева, чтобы разрешить в свою пользу спор по недвижимости. 

Напомним, предполагаемого исполнителя и одного из возможных заказчиков убийства в феврале 2024 года отправили под арест. 

Фото ЗАКС.Ру


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