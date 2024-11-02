В КГА заявили о звонках мошенников

На сайте комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга появилось уведомление о неких мошеннических звонках, которые начали поступать гражданам и юридическим лицам через различные мессенджеры. Неизвестные якобы просят прибыть на некие совещания ведомства.

"Зафиксирован ряд мошеннических звонков гражданам и юридическим лицам посредством мессенджеров, с просьбами о прибытии на совещания в Комитет по градостроительству и архитектуре, либо об организации совещания путем проведения в режиме видео-конференц-связи" - сообщили в комитете.

Чего именно добиваются неизвестные - в комитете не уточнили, однако во избежания недопонимания предложили уточнять информацию по официальным телефонным номерам, опубликованным на официальных ресурсах комитета.

Ранее о мошеннических действиях злоумышленников рассказал глава города Александр Беглов. Он сообщил, что неизвестные пытаются от его имени завести беседу с петербуржцами и так же начать разговор по видеосвязи.

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