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Новости 18:40

"Это мошенники": Беглов призвал игнорировать звонки от его имени

фото ЗакС политика "Это мошенники": Беглов призвал игнорировать звонки от его имени

Неизвестные лица звонят петербуржцам от имени губернатора Александра Беглова, сообщил тот 21 октября в ходе традиционного обращения по "Радио России". Градоначальник заявил, что не имеет отношения к подобным обзвонам, и призвал не идти на поводу у злоумышленников.

— Активизировались мошенники, которые от моего имени приглашают граждан на разговор по телефону и видеосвязи, ссылаясь на мое имя. Если к вам обратятся от моего имени, игнорируйте такие запросы. Это фейк. Это мошенники. Будьте внимательны, — предупредил радиослушателей Беглов.

Губернатор не первый из петербургских политиков, кому довелось столкнуться с попытками неизвестных действовать от его имени. В начале сентября о фейковых рассылках от своего имени сообщал экс-глава МО № 72 Павел Швец. За месяц до этого взлому подверглись мессенджеры главы МО "Полюстрово" Андрея Жабрева. В марте рассылка велась от имени главы фракции ЛДПР в Заксобрании Павла Иткина.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 
Жабрев Андрей Анатольевич 
Иткин Павел Михайлович 
Швец Павел Евгеньевич 




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