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Новости 11:07

Беглов поручил выдать премии 538 спортсменам за высокие достижения в спорте

фото ЗакС политика Беглов поручил выдать премии 538 спортсменам за высокие достижения в спорте

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о присуждении премии Правительства Санкт-Петербурга  "О присуждении премии Правительства Санкт‑Петербурга "За достижение высоких спортивных результатов на официальных международных и всероссийских спортивных соревнованиях" за II квартал 2024 года", сообщила 3 ноября пресс-служба Смольного.

Награды удостоены 538 спортсменов, которые в составе сборных города и страны заняли призовые места на международных и всероссийских соревнованиях по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, таким как бокс, легкая атлетика, плавание, фехтование, художественная гимнастика и др.

Премию также получат 286 тренеров, участвовавших в подготовке спортсменов.

фото: ЗАКС.Ру


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