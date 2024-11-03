Беглов поручил выдать премии 538 спортсменам за высокие достижения в спорте

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о присуждении премии Правительства Санкт-Петербурга "О присуждении премии Правительства Санкт‑Петербурга "За достижение высоких спортивных результатов на официальных международных и всероссийских спортивных соревнованиях" за II квартал 2024 года", сообщила 3 ноября пресс-служба Смольного.

Награды удостоены 538 спортсменов, которые в составе сборных города и страны заняли призовые места на международных и всероссийских соревнованиях по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, таким как бокс, легкая атлетика, плавание, фехтование, художественная гимнастика и др.

Премию также получат 286 тренеров, участвовавших в подготовке спортсменов.

фото: ЗАКС.Ру