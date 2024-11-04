Запущены прямые рейсы из Петербурга в Нальчик

Авиакомпания "Россия" открыла новое авиасообщение между Петербургом и Нальчиком. Первый рейс из Пулково в Кабардино-Балкарию состоялся 3 ноября и отправился с полной загрузкой, сообщили в пресс-службе "Пулково".

Рейсы будут выполняться дважды в неделю — по пятницам и воскресеньям. Вылет из Петербурга запланирован на 14:00, прибытие в Нальчик — в 18:05. Обратный рейс отправляется из Нальчика в 19:15 и приземляется в Пулково в 23:05.

Сейчас Пулково работает в осенне-зимнем режиме. Из аэропорта Петербурга можно отправиться прямым рейсом в Бангкок, Шанхай и другие города мира.

фото: ЗАКС.Ру