Спикер Совфеда Матвиенко поздравила россиян с Днем народного единства

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила россиян с Днём народного единства. Ее слова 4 ноября передала пресс-служба Совфеда.

Спикер подчеркнула, что этот праздник напоминает гражданам России о героическом периоде в истории страны, когда более четырёх веков назад представители разных национальностей, сословий и вероисповеданий объединились в народное ополчение Минина и Пожарского, чтобы отразить угрозу и защитить Родину от польских интервентов, предотвратив распад государства.

Матвиенко также отметила, что сплочённый многонациональный народ всегда был опорой могущества страны. Вера в Россию, по её словам, помогала преодолевать трудности, побеждать и строить сильное государство. Она выразила гордость за уникальную культуру, а также за трудовые и ратные подвиги прошлых поколений.

Политик добавила, что сегодня Россия сталкивается с новыми испытаниями, а народ, проявляя патриотизм и гражданственность, стремится отстаивать важнейшие нравственные и духовные ценности. Она выразила уверенность, что, объединив усилия, россияне смогут преодолеть вызовы времени, способствуя дальнейшему развитию и процветанию страны, и пожелала соотечественникам успехов и благополучия.

Напомним, сегодня, 4 ноября, с Днем народного единства петербуржцев поздравили губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель ЗакСа Александр Бельский.

фото: ЗАКС.Ру