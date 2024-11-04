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Новости 16:16

Непогода в Петербурге приостановила прокат электросамокатов

фото ЗакС политика Непогода в Петербурге приостановила прокат электросамокатов

Кикшеринговые сервисы в Петербурге приостановили аренду электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом 4 ноября сообщили в социальных сетях ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга".

Отмечается, что прокат будет недоступен лишь на время снегопадов и гололедицы. Согласно прогнозам синоптиков, морозы в городе сохранятся и на следующий день, что способствует сложной дорожной обстановке. В сообщении учреждения всех участников движения призвали к осторожности и соблюдению скоростного режима.

По информации MR7, при попытке арендовать СИМ приложение отображает сообщение: "Погода не для самокатов. Сейчас покататься не получится, но совсем скоро мы вернемся".

фото: ЗАКС.Ру


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