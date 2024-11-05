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Новости 9:49

Беглов поздравил Адмиралтейский район с 320-летием

фото ЗакС политика Беглов поздравил Адмиралтейский район с 320-летием

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил с юбилеем Адмиралтейский район, об этом 5 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

Адмиралтейскому району в этом году исполняется 320 лет. Беглов напомнил, что на территории этого района находятся одни из главных исторических мест Петербурга, например, Исаакиевский собор, Мариинский театр и многое другое.

"Мы вместе бережно храним это уникальное наследие мировой культуры. За последние годы отреставрированы многие исторические здания и памятники", – сказал глава города.

В конце губернатор поблагодарил жителей и тех, кто трудится в районе, за любовь к городу и за сохранение традиций. Он пожелал благополучия, оптимизма и новых успехов.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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