Петербургские дорожники перешли на зимний режим уборки с началом ноября

В Петербурге коммунальные службы перешли на зимний режим уборки еще в начале ноября, подготовившись к первому снегу и понижению температуры, об этом 5 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

На минувшей неделе погода заметно изменилась: от +10 градусов в начале недели столбики термометров опустились до -3 градусов к выходным. В городе выпало около 20 мм осадков, как жидких, так и твердых. Однако службы перешли к зимнему режиму без задержек.

Дорожники, завершив месячник по благоустройству, заблаговременно переоборудовали уборочную технику и запаслись противогололедными средствами. Впервые заготовки были применены в ночь с четверга на пятницу, чтобы предотвратить образование гололеда.

Чтобы избежать скапливания талой воды на дорогах и тротуарах, в городе ведется постоянный мониторинг системы водоотведения. За минувшую неделю специалисты прочистили около 4600 патрубков, вывезли более 1000 кубометров мусора и 1400 тонн уличного смета.

На данный момент на улицы города выведено 627 единиц уборочной техники, а около 842 работников вручную очищают территории.

Напомним, что за минувшие сутки в петербургские травмпункты обратились не менее 14 горожан из-за того, что упали на улице поскользнувшись.

Фото: ЗАКС.Ру