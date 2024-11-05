Петербуржцы начали падать на скользких дорогах

В Петербурге зафиксировали первые падения после наступления гололедицы, об этом 5 ноября пишет 78.ru.

По данным издания, за сутки в петербургские травмпункты обратилось не менее 14 человек. У пострадавших диагностированы ссадины, ушибы и переломы. Больше всего упавших зафиксировано во Фрунзенском районе города, там к медикам попало шестеро.

Еще пятеро отправились в травмпункты после падения в Колпинском районе, двое — в Приморском районе.

Напомним, что, согласно прогнозу погоды на вторник, 5 ноября, гололедица останется в Петербурге как минимум на день.

Фото: ЗАКС.Ру